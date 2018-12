Volley femminile D, Riccione torna a sorridere: vittoria per 3-0 sul Castello

Sport

Riccione riparte alla grande vincendo per 3-0 alla Nicoletti contro le emiliane del Volley Castello Bologna. L'importanza della posta in palio era alta, la voglia di fare risultato era tanta, riprendere il feeling con la vittoria era fondamentale per le padrone di casa. Questi i parziali: 25-17/25-19/26-24.

Le ragazze di coach Lazzarini hanno risposto benissimo alle aspettative dell'allenatore e dei propri tifosi. Davanti al proprio pubblico, hanno concesso poco alle avversarie fornendo in campo una gran bella prestazione corale e per le ospiti non c'è stato nulla da fare. Castello ha lottato ed è stato in partita praticamente nel terzo set, quando avanti di + 9 ha subito uno spaventoso parziale di 13 a 0 da parte delle locali ed è stato costretto ad arrendersi ai vantaggi (26-24). Un Riccione attento in ricezione e difesa con muri che lasciavano pochissimi spazi, e altrettanto puntuale e cinico negli attacchi, che hanno messo spesso in difficoltà la difesa castellana, ha così costruito la sua meritata e limpida vittoria.

Ugolini e compagne volano in seconda posizione solitaria ed ora sono attese da un mese di "fuoco" dove affronteranno formazioni di alto rango. Appuntamento già da sabato 8 dicembre ore 17.00 a Bologna, dove Riccione affronterà il quotato Pontevecchio Bologna Energyan.