Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella risale la classifica: tre punti contro il Campagnola (3-0)

Sport

Rimini

| 14:14 - 02 Dicembre 2018

Successo casalingo per 3-0 contro il Campagnoola che in settimana ha cambiato allenatore e staff tecnico. e tre punti preziosi in cascina in ottica salvezza per la Caf Acli Stella Rimini. Determinante la sicurezza di Nasari che nei momenti più tesi è sempre in grado di trovare le giuste soluzioni di attacco coadiuvata dalle ottime Gugnali e Francia in doppia cifra. La CAF ACLI STELLA parte come sempre con Ambrosini in regia, Nasari opposto, Gugnali e Tomassucci al centro, Francia e Bologna (foto) alle bande, Jelenkovic libero ed entra in partita solo Bianchi per una brevissima frazione di gioco: il tecnico Mussoni è molto prudente e non va in cerca di soluzioni che potrebbero sminuire l’efficace equilibrio di gioco che questo grupp dimostra di avere trovato.

In campo opposto Campagnola mette in evidenza Gozzi col maggior bottino di punti ma anche Bonetti che soprattutto nel primo set è in grado di dare impulso al gioco delle reggiane. In sostanza i set si giocano a punti ravvicinati e solo nelle fasi finali CAF ACLI STELLA si porta in avanti e chiude con successo il gioco contrariamente all’andamento altalenante di altre più recenti gare. Così nel primo set sul 23-23 un muro di Francia e un servizio vincente di Ambrosini danno il colpo finale per chiudere il set. Anche il secondo set si sviluppa in parità di punti fino al 18 a 17 e sul finale CAF ACLI STELLA stacca e chiude Nasari con un potente attacco.

Stesso andamento nel terzo set fino al 18 a 18 e Nasari si esalta con attacco dalla seconda linea e con un preciso pallonetto del venticinquesimo punto.

Prossimi appuntamenti prima della sosta per le festività natalizie e di fine anno, sabato 8 dicembre in trasferta a S.Ilario d’Enza cui seguirà sabato 15 dicembre il derby cittadino con l' Emanuel Riviera Rimini.



Il tabellino

CAF ACLI STELLA RIMINI - CIVIEMME CAMPAGNOLA RE 3-0

CAF ACLI STELLA: Ambrosini 2, Nasari 18, Gugnali 15, Francia 14, Tomassucci 6, Bologna 2, Bianchi, Jelenkovic 1 (lib). Ne. Costantino, Mazza, Bascucci, Bigucci, Serafini (lib2). All. Mussoni

CIVIEMME CAMPAGNOLA RE: Gozzi 18, Pishchak 6, Bonetti 7, Ballasini 3, Bini 4, Viani 2, Lanza 2, Frignani 1, Garuti, Menozzi, Bignardi ne, Ferretti (Lib1), Ferrari (Lib2). All. Costi

PARZIALI: (25-23, 25-20, 25-22)

NOTE: BV: St 5 Cam 2 – BE: St 6 Cam 3 – M: St 11 – Cam 5

Classifica: CSI CLAI Imola 22, Bleuline Libertas Forlì 18, Arbor Reggio E.16, Gramsci Pool Reggio E. 16*, Rubierese 14*, Liverani Lugo 14, Esperia Cremona 14, Emanuel Riviera Rimini 13 , Caf Acli Stella Rimini 11, Fruvit Rovigo 10*, Pianamiele Bologna 7*, Civiemme Campagnola RE 4, My Mech Cervia 3, Calerno S.Ilario RE 0