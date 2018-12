Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley ko a Cremona 3-0. Debutto in B2 della baby Alice Ariano

Sport

02 Dicembre 2018

L'Emanuel Riviera Volley è stata sconfitta per 3-0 a Cremona dall'Esperia che ha dominato come dicono i set: 25-18, 25-7, 25-19) tanto che ci si interroga sul motivo per cui la formazione lombarda non sia nelle primissime posizioni di classifica.

Muro altissimo e sempre a due sulle bande Godenzoni e Leonardi, squadra completa e forte in tutti i fondamentali: un successo ottenuto per propri meriti più che per i demeriti delle riminesi che comunque due set se li sono giocati. La squadra di casa ha acceso i razzi sin dai primi scambi (16-9), Rimini prova una timida rimonta ma alla fine è l'Esperia a portare casa il set (25-18). Secondo a senso uno, Lodi e Decordi (17 punti a testa) salgono in cattedra (25-7). Più combattuto il terzo parziale con Cremona comuqnuesino all'8-4, Cremona prende il largo ed amministra sino alla fine.

Nel secondo set il coach Nanni ha operato diversi cambi. Da sottolineare l'esordio assoluto in B2 della palleggiatrice Alice Ariano (2003) titolare dell'U16 regionale, un altro talento del Riviera Volley Rimini.

IL TABELLINO

ESPERIA CREMONA - EMANUEL RVR 3-0

Emanuel RVR: Catalano 4, Leonardi 7, Vujevic 2, Benvenuti 1, Nicoletti 1, Zucchini 2, Orsi 9, Godenzoni 7, Ariano, D'Emilio, Macchi L., Bissoni L.

Esperia Cremona: Bassi 6, Nicoli 2, Lodi 17, Decorsi 17, Ghisolfi 10, Bulla 4, Ruffa L., NE. Andreani, Brandini, Fortuna, Onyeukwu.