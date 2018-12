Salvini al Congresso FederAnziani di Rimini: 'diritto alla pensione dai 62 anni, via i migranti che delinquono'

Attualità

Rimini

| 13:05 - 02 Dicembre 2018

"Garantiremo il diritto alla pensione a partire dai 62 anni, perché centinaia di migliaia di italiani possano godersi anni con figli e nipoti in serenità. E il diritto al lavoro, perché oggi i giovani devono scappare all'estero per studiare, comprare casa e lavorare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, collegandosi con il Congresso nazionale di Senior Italia FederAnziani in corso a Rimini. "Garantiremo il diritto alla sicurezza, perché gli italiani vogliono stare tranquilli a casa loro o quando vanno all'ufficio postale o a fare la spesa", ha aggiunto Salvini, come rende noto un comunicato di FederAnziani. I migranti che "scappano dalla guerra", ha aggiunto, "sono benvenuti, ma chi viene a spacciare, aggredire, rapinare, verrà rispedito a casa sua". Salvini ha parlato inoltre del "diritto a stare in famiglia, avendo qualche domenica da passare con i propri cari. Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più - ha concluso - Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il paese più bello del mondo".