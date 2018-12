Centro per l'infanzia per bambini non vaccinati in Valmarecchia, scattano le verifiche

Attualità

Rimini

| 13:02 - 02 Dicembre 2018

Un centro per l'infanzia 'no vax' è stato creato in Valmarecchia ed è gestito da un'associazione che organizza anche centri estivi: è frequentato da bambini dai 3 ai 6 anni e la maggior parte di loro non è vaccinata. Lo scrive il Resto del Carlino. Viste le diverse segnalazioni, consigliere regionale Pd Giorgio Pruccoli (FOTO) ha approfondito la vicenda, riferendo come molte famiglie "contrarie ai vaccini hanno deciso di iscrivere i loro figli in questo centro per l'infanzia. Ho più di un motivo per pensare che alcuni genitori abbiano mandato lì i figli volutamente, proprio per aggirare l'obbligo vaccinale". Sarebbero quindi partite verifiche e segnalazioni alle autorità competenti sulla regolarità della struttura. I gestori del centro dell'infanzia specificano che sono stati accolti sia bimbi vaccinati che non.