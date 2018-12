Attualità

| 11:47 - 02 Dicembre 2018

Centinaia di famiglie con bambini, giovani e meno giovani, sabato pomeriggio hanno affollato Piazza Cavour per assistere all'accensione delle luminarie e l'inaugurazione dell'Opera di Natale. Un incantevole momento per la città che apre gli eventi natalizi con l’accensione del grande albero posto davanti a palazzo Garampi.