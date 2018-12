Rimini Calcio, riprendono gli allenamenti: martedì c'è la Ternana, sabato l'Albinoleffe

Sport

| 08:17 - 02 Dicembre 2018

Una brutta e inaspettata caduta d'arresto per il Rimini, sconfitto 1-0 sul campo del Fano. Il fatto che Scotti sia stato di gran lunga il migliore in campo la dice tutta sulla prestazione negativa dei biancorossi, visto che il Fano non è certamente la squadra più pericolosa del girone dal punto di vista offensivo. Di sicuro, i biancorossi al Romeo Neri sono un'altra squadra, complice anche il tifo caloroso dei tifosi (va rimarcata però la presenza di 200 supporter al Mancini di Fano a sostenere Scotti e compagni).

Dopo la sconfitta di sabato, domenica mattina subito allenamenti in vista del recupero di martedì (20.30) con la Ternana, sconfitta due volte nelle ultime due gare. Lunedì pomeriggio la rifinitura per il Rimini sul rettangolo verde di piazzale del Popolo, martedì mattina la partenza per l'Umbria. Sarà una settimana senza soste: mercoledì pomeriggio ripresa degli allenamenti al Romeo Neri, altra seduta giovedì e rifinitura venerdì mattina. Sabato alle 14.30 sfida all'Albinoleffe davanti al pubblico amico del Neri.