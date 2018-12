Basket C femminile, la Renauto mette anche la quinta: travolto il Budrio

Sport

Rimini

| 23:55 - 01 Dicembre 2018

Sul parquet “amico” della Carim la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi acciuffa contro il Budrio la quinta vittoria consecutiva con cui mantiene imbattibilità e testa della classifica. Senza Re e Pignieri le rosanero partono con un quintetto composto da: Novelli, Nanni, Palmisano, Farinello e Renzi.

Nel primo parziale si gioca ad un ritmo forsennato, con tanti errori e difese che non riescono a schierarsi; ne esce una gara a punteggio basso con Budrio che a metà primo quarto trova il nuovo vantaggio sul 5-6. In questa fase l’Happy fatica non poco a rimbalzo difensivo e concede tanti secondi tiri alle ospiti che, fortunatamente, non capitalizzano. Per aumentare la presenza fisica in area coach Rossi manda in campo Varlamova, che ripaga subito la scelta con un bel canestro in reverse e la “legna” che mancava. Il finale di frazione è combattuto e le squadre si rispondono colpo su colpo, con Budrio che riesce a mantenere un possesso di vantaggio al primo mini-intervallo, 11-13.

Al ritorno in campo la RenAuto ha ben altra verve ed infatti piazza subito un 10-0 di parziale che costringe le ospiti al time-out. Non basta la sospensione, però, a rallentare le ragazze di coach Rossi, che incrementano il vantaggio e toccano il +14, 32-18, con un canestro di Farinello. Budrio è comunque viva e con tre triple negli ultimi minuti di primo tempo dimezza lo svantaggio. Si va così al riposo lungo con l’Happy avanti 32-25.

Il secondo tempo ripropone il canovaccio iniziale: si corre e si sbaglia tanto e servono così quasi 2’30” perché Novelli con due liberi cambi il punteggio, 34-25. L’Happy pasticcia in attacco, ma quantomeno compensa con una difesa energica e dei buoni rientri, che consentono di non pagare dazio per le troppe palle perse.

Dopo oltre 5’ di terzo quarto il punteggio parziale è di 2-2 e serve un canestro di Varlamova per interrompere la siccità offensiva del match. In chiusura di frazione, tuttavia, la RenAuto riallunga grazie ad una difesa ermetica, appena 4 punti subiti in 10’, e trova con Lazzarini, proprio sulla sirena, la pesantissima tripla del 43-29. Il primo canestro dell’ultimo quarto lo segna Varlamova dopo quasi 3’ di gioco: è il canestro del nuovo massimo vantaggio, +16 sul 45-29.

La RenAuto continua a difendere con grande aggressività e Budrio fatica terribilmente a trovare la via del canestro; in generale, comunque, la stanchezza si fa sentire, a scapito della lucidità offensiva delle due squadre. L’Happy fa comunque tutto il necessario per gestire con tranquillità la dote accumulata e porta così a casa il quinto meritatissimo successo in altrettante gare disputate. Finale alla Carim: RenAuto batte Budrio 52-39.

"Sapevamo che sarebbe stata una gara a punteggio basso - spiega coach Rossi -, perché Budrio gioca così: partita brutta, ma vincere le partite brutte è un segnale positivo. Abbiamo tenuto in difesa, aspetto importantissimo anche in prospettiva, visto che ci aspettano avversarie ostiche. Dobbiamo migliorare a livello di esecuzione e concentrazione nei giochi d’attacco, ma è una vittoria pesante che ci permette di rimanere in testa alla classifica. Le ragazze stanno lavorando bene, niente da dire sull’attitudine e su quello che mettono in campo: oggi avevamo rotazioni più corte, con due assenze importanti e Palmisano febbricitante e siamo arrivati in fondo col fiato un po’ corto, ma partite del genere l’anno scorso le perdevamo".

La RenAuto tornerà in campo a Cervia giovedì 6 dicembre dicembre, alle ore 20.15, per il match con l'Hellas Basket.

IL TABELLINO

HAPPY BASKET- Budrio 52-39

Happy Basket: Novelli 13, Nanni, La Forgia 6, Palmisano 2, Palmisani 8, renzi Farinello 5, Varlamova 11, Lazzarini A. 7, Lazzarini N.. All. Rossi

Budrio: Frabetti 1, Zalambani 8, Richetta 1, Martelli, Gilioli 15, Pazzaglia 2, Giacometti 10, Russo, Gnudi 2, Marcheselli. All. Busciglio

Arbitro: Zavatta di Cesena

Parziali: 11-13; 21-12; 11-4; 9-9

