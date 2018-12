Volley B maschile, stessa musica per la Rovelli Morciano: sconfitta casalinga per 3-0

Sport

Morciano

| 23:37 - 01 Dicembre 2018

Un’altra sconfitta amara per la Rovelli, questa volta in casa contro un non irresistibile Mirandola, che a parte l’ottimo opposto Ghelfi, ha mostrato molta sagacia tattica, e la solita esperienza nello sfruttare i momenti di pausa dei giovani morcianesi. Eloquente il punteggio. 3-0. A parte il secondo set, dove la Rovelli ha fatto scappare subito gli emiliani per non riacciuffarli più, nel primo e nel terzo set si è vista una Rovelli combattiva, pur nei limiti dei propri mezzi attuali, almeno fino a metà set, per poi cedere nei momenti topici. Prima della pausa natalizia ancora un paio di partite (contro avversari abbordabili), potrebbero iniziare a dare quei sorrisi che allo stato delle cose, mancano più di tutto.



IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – STADIUM MIRANDOLA 0 – 3

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 4, Morichelli 10, Omaggi 3, Vanucci 5, Fabbri 5, Kiva 5, libero Maggioli, Daniel 1, Facchetti 1, Benini 0. All. Rovinelli. Vice: Passamonti

MIRANDOLA: Ghelfi G. 3, Ghelfi F. 20, Canossa 5, Rustichelli R. 6, Bellei 4, Sartoretti 12, L1 Catellani, L2 Rustichelli M., Cadore 0, Mantovani 0, Capua 2, Valeri 0, Gulinelli e Diegoli n.e. All. Barozzi. Vice: Zucchi.

ARBITRI: Ancona - Cervellati

NOTE: ROVELLI: b.s. 10 ace 3 muri 6 errori 13- MIRANDOLA: b.s. 7 ace 10 muri 8 errori 11

PARZIALI: 18-25, 14-25, 20-25