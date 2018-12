INTERVISTE Fano - Rimini 1-0, Acori: 'Beffati da una carambola, ma è una brutta sconfitta'

Sport

Rimini

| 21:41 - 01 Dicembre 2018

Il Rimini cade allo stadio Mancini di Fano che torna alla vittoria - mancava da metà ottobre dalla gara con la Giana - mentre per Acori è la seconda sconfitta, entrambe in trasferta, su sei gare dal suo ritorno sulla panchina biancorossa. Insufficente la prestazione del Rimini, quasi mai pericoloso, titubante, troppo molle e con scarsa iniziativa. Anche Acori ha qualche responsabilità, con i cambi troppo tardivi. Nota positiva invece Francesco Scotti che, prima del gol di Celli (al 62'), ha salvato in un paio di circostanze la porta con ottimi interventi. Ad aggravare il quadro, in vista del rcuperto di martedì sul campo della Ternana, gli infortuni di Danso e Variola.



