VIDEO E PAGELLE: Fano Rimini 1-0, Scotti il migliore ma non basta. Deludono gli attaccanti

Sport

Rimini

| 20:40 - 01 Dicembre 2018

Le pagelle di Giorgia Bertozzi





SCOTTI 7: impegnato oltremodo dal Fano, contro ogni previsione, toglie le castagne dal fuoco al Rimini in almeno 4 occasioni, compresa quella che si tramuta nel gol granata perché nessuno dei compagni riesce a rinviare.

VENTURINI 5: non riesce mai a spingere ed è in difficoltà su tutte le palle alte.

(Dal 33' s.t. BANDINI S.V.: Entra a giochi fatti).

BRIGHI 5,5: in qualche modo ci arriva sempre, tranne nella frittata difensiva che costa i 3 punti.

FERRANI 5: l’ex della gara ci mette sostanza, eppure entrambi gli attaccanti fanesi arrivano spesso davanti a Scotti. Anche per lui palle inattive anche per lui sono un calvario.

PETTI 5.5: il più mobile dei difensori, si fa notare per un bel cross.

SIMONCELLI 5: chi l’ha visto? Non difende e non attacca. (Dal 33' s.t. BADJIE S.V.: Entra per la riscossa, ma la squadra non ha più testa).

MONTANARI 5.5: rispetto a sette giorni fa sceglie le scarpe giuste e non scivola, ma la diga biancorossa non tiene.

DANSO 5.5: colpito durissimo già al primo minuto, vivacchia fino a chiedere il cambio (dal 30' p.t. VARIOLA 5: gli si chiede di dare ordine al centrocampo, ma non ha la velocità giusta per farlo ed è sempre preso in mezzo agli avversari

dal 41’ st CICAREVIC S.V.: spiccioli di una partita già persa)

GUIEBRE 6: come spesso accade è troppo innamorato del pallone, ma almeno dà l’impressione di poter far male agli avversari

(dal 33' s.t. BUONAVENTURA S.V.: in un quarto d’ora tocca solo un pallone di sponda).

CANDIDO 5: non illumina e nell’unica buona azione della partita spreca di testa mandando a lato una ghiotta occasione.

VOLPE 5: in 95’ non tira in porta e non fa assist. Serve aggiungere altro?



* Video gentilmente concesso da Daniele Manuelli