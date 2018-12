FOTO Babbo Natale è arrivato a Riccione in sella ad una Harley Davidson

Attualità

Riccione

| 19:25 - 01 Dicembre 2018

E’ arrivato in sella ad una Harley Davidson, scortato da venti harleysti del Riccione Chapter, il Babbo Natale di Riccione, per prendere dimora fino al giorno della vigilia nella casetta-igloo in piazzetta del Faro. La singolare parata è giunta sull’Ice Carpet dopo un percorso a tappe che ha visto protagonisti i comitati Riccione Alba, viale Dante e associazione del Porto, in attesa di Santa Claus con dolcetti e tanti bambini. Ad accoglierlo sul tappeto bianco e sotto il cielo di luci la Regina delle nevi insieme ai fiocchi di neve, i piccoli atleti del Festival del Sole che lo hanno accompagnato fino alla boule de neige che sorge nel cuore di viale Ceccarini, dove si sono esibiti in uno spettacolo di teatro acrobatico.

A partire da questo pomeriggio il personaggio natalizio più amato dai bambini aspetterà i suoi piccoli ospiti in un accogliente salotto pieno di doni e sorprese, per raccogliere desideri, confidenze e sogni dei visitatori.

L’igloo, allestito grazie alla collaborazione di Thun e di Fmedia, sarà ancora più caldo e divertente grazie ai laboratori, all’animazione e alle tante attività di intrattenimento pensate per i bambini, una programmazione a cura di Fmedia e dell’associazione Calicantus Riccione.

La casetta di ghiaccio ospiterà fino al 24 dicembre Babbo Natale e gli elfi per poi lasciare spazio ai suoi “assistenti” e infine alla Befana (nei giorni indicati dalle 15.00 alle 19.00).

Qui di seguito le giornate in cui poter incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina: 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24 dicembre.

Nelle giornate del 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre e del 1° e 5 gennaio la casetta sarà abitata dagli elfi e il 6 gennaio dagli elfi e dalla Befana.



Foto di Daniele Casalboni