Assessore alla sanità regionale radiato da ordine dei medici, la rabbia del sindaco di Rimini: 'caso aberrante'

| 18:37 - 01 Dicembre 2018

"Totale e piena solidarietà all'assessore Venturi". Si è espresso così il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, a proposito della decisione dell'Ordine dei medici di Bologna che ha radiato Sergio Venturi, medico e assessore regionale alla Sanità. Decisione che per Gnassi è una "invasione di campo" che mina la possibilità di un organo politico collegiale di adottare delibere amministrative che contengono indirizzi sulle politiche sanitarie. A questo punto il primo cittadino chiede con celerità "un intervento del ministro della Sanità e del presidente nazionale dell'ordine dei medici che credo possa avere tutti gli elementi per valutare l'aberrazione del caso in questione e l'uso politico e strumentale che si fa nell'esercizio del ruolo di rappresentanza dell'ordine dei medici di Bologna".