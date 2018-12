Tensione davanti a Casa Madiba, tre denunciati nella lite. Si sospetta azione contro i migranti

Cronaca

Rimini

| 18:35 - 01 Dicembre 2018

I carabinieri di Rimini hanno identificato e segnalato alla Procura della Repubblica tre giovani coinvolti in una lite davanti alla sede del centro sociale Casa Madiba di via Dario Campana. Una pattuglia dei militari in servizio di controllo del territorio è intervenuta a identificare i tre, poi portati in caserma e interrogati sull'accaduto. Secondo quanto riferito su Facebook dagli stessi attivisti del centro sociale, ieri sera intorno alle 23.30 all'uscita di un'assemblea, alcuni partecipanti hanno sentito una forte sgommata davanti ai cancelli della sede, sorprendendo otto giovani che inveivano contro un ragazzo. Alcuni di questi sono scappati alla vista dei militari, mentre in tre sono stati portati in caserma. Sempre per gli attivisti di Casa Madiba si è trattato di un tentativo di apporre striscioni sui cancelli della sede, che assiste alcuni migranti, contro le attività del centro sociale.