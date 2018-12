Natale delle meraviglie a San Marino, inaugurata la magica galleria con trenino e opere d'arte

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:21 - 01 Dicembre 2018

Inaugurata questa mattina, sabato 1 dicembre alle ore 11.30 la Galleria Montale, uno dei punti più emozionanti i e magici del Natale delle Meraviglie di San Marino. Dopo l’accensione delle luci di mercoledì 28 novembre, con 10 chilometri di luminarie che regalano una brillante e calda atmosfera natalizia al centro storico, per il Natale delle Meraviglie un nuovo appuntamento con le Emozioni. All’evento d’inaugurazione ufficiale ha preso parte, tra gli altri, Augusto Michelotti, Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo.

Un percorso multi-sensoriale per fare rivivere di storia e d’arte la Galleria Montale: 40 metri di cammino che sorprendono il visitatore con effetti audio, luci e scenografie di grande impatto, un percorso ricco di raffigurazioni con la bellezza di un soffitto trasformato per l’occasione in una splendida e magica volta celeste.





All’interno della Galleria con speciali effetti scenici sono proiettate immagini di celebri Natività passando da Giotto a Gaughin, Lotto e Chagall e lungo il percorso si apre un magico Presepe a fare bella mostra di sé.





Per dare suggestioni che ricordano il passato e hanno il sapore della nostalgia, all’interno della Galleria Montale l’elettromotrice dello storico trenino Bianco Azzurro - visitabile anche all’interno - che dalla fine degli anni Venti alla Seconda Guerra Mondiale ha collegato Rimini a San Marino.





Sempre oggi si sono aperti i Mercatini di Natale: spazi espositivi ricolmi di articoli da regalo, decorazioni per addobbare la casa al Natale, prodotti d’arte e artigianato, allestiti in 33 baite in legno posizionate tra Via Eugippo, Campo Bruno Reffi e Piazzale Cava Antica.

Natale delle Meraviglie è una produzione di Nextime Eventi per la Repubblica di San Marino ed è realizzato anche grazie al contributo di: Giochi del Titano, Marlù, Concessionaria Reggini, Tim San Marino, Koppe, Smoll, Cassa di Risparmio e TitanCoop, partner ufficiali del Natale delle Meraviglie - Accendi le Emozioni, ideato per San Marino da Nextime eventi.

Il Natale delle Meraviglie #SanMarinoAccendiLeEmozioni





1-2/8-9/15-16 dicembre

22 dicembre – 6 gennaio Dalle 10.30 alle 19.30

25 dicembre e 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30