Viserba, preoccupazione per il sottopasso di via Genghini. "Avanzato stato di degrado"

Attualità

Rimini

| 15:21 - 01 Dicembre 2018

Preoccupa lo stato di degrado del sottopassaggio di via Genghini. Il tam tam dei social network, in paticolare sui gruppi dedicati a Rimini Nord, ma soprattutto l'intervento, in una nota, della pro loco di Viserbella: "Ci accodiamo alla preoccupazione che alcuni cittadini hanno manifestato vedendo lo stato in cui versa il ponte. Oltre ad essere indecoroso per una località turistica uno stato di simile abbandono, le preoccupazioni maggiori sono rivolte all’incolumità di chi tutto il giorno deve passare sotto quest’opera così compromessa". La pro loco spiega di aver fatto segnalazione all'Urp del Comune di Rimini, che ha inoltrato la stessa a Reti Ferroviarie Italiane. Non ci sono però novità: per questo, la pro loco chiede pubblicamente "che qualche consigliere comunale faccia un’interrogazione in consiglio per capire, in tempi rapidi e certi, lo stato in cui realmente versa quest’opera di vitale importanza per il tessuto sociale e urbano di Viserbella e Viserba".