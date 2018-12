Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, rinforzo in difesa. Arriva Amadei dal Pietracuta

Sport

| 14:52 - 01 Dicembre 2018

Sabato pomeriggio è arrivata la firma del primo rinforzo invernale per il Sant'Ermete. La squadra del presidente Martino ufficializza l'acquisto del difensore centrale Alessandro Amadei, riminese classe '96, proveniente dal Pietracuta. Dalla stagione 2015-16 vestiva la maglia rossoblu, dopo i trascorsi nei settori giovanili del Romagna Centro e del Bellaria. "Un giocatore che rientra nei nostri parametri: giovane, del posto e di qualità. Ringraziamo il Pietracuta per questa trattativa", spiega il presidente Alex Martino. La società resta vigile su possibili altri acquisti per migliorare la rosa.