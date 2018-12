Pennabilli, si ritrovano ladre nomadi in casa in pieno giorno. Arrestate: in auto avevano delle armi

Cronaca

Pennabilli

| 14:29 - 01 Dicembre 2018

Ha subito pagato l’intensificazione dei servizi dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, attraverso in vista delle prossime festività per contrastare i reati in genere e soprattutto quelli contro il patrimonio, come rapine e furti in abitazione: “l’incremento del pattugliamento non solo agisce da deterrente, ma soprattutto permette di intervenire immediatamente sul posto e - come in questo caso - di bloccare i malviventi in pochi minuti”.



I FATTI. Venerdì pomeriggio, una donna 54enne, mentre si trovava nella cucina di casa intenta a pranzare con il marito, sentendo dei rumori sospetti provenire da un’altra stanza, si portava nel corridoio e con stupore si trovava di fronte una malvivente che, introdottasi nell’abitazione approfittando delle chiavi inserite nella porta di ingresso, vistasi scoperta, si dava alla fuga insieme ad un’altra complice che fungeva da palo sul pianerottolo della casa. Sotto casa erano attese da una terza complice che attendeva vicino ad un’auto, pronta alla fuga. Il Capitano Silvia Guerrini, Comandante della Compagnia, tiene ad evidenziare come “decisiva sia stata la prontezza della vittima che, dopo aver sorpreso le due ladre in casa, ha avuto la lucidità di affacciarsi alla finestra, memorizzato i loro volti e i dettagli relativi alla complice e all’auto per chiamare i Carabinieri subito!”. La descrizione, precisa e tempestiva, della padrona di casa ha permesso ai militari di Pennabilli, grandi conoscitori di quel territorio - diretti dal loro Comandante, Maresciallo Antonio Castaldo - di individuarle e bloccarle, sbarrando loro la strada con l’auto di servizio e sottoponendole a perquisizione personale e veicolare e rinvenendo così, nascosti nell’abitacolo, un coltello con lama lunga 12 cm., una mazzetta, un bastone ed una torcia.

Le donne, G.G. 22enne della provincia di Pesaro-Urbino, G.S. 46enne della Provincia di Trento e G.S. appena 18enne della provincia di Rimini, con numerosi precedenti penali anche per furto in abitazione, sono state denunciate per tentato furto in abitazione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini proseguono al fine di verificare, eventuali, ulteriori furti commessi in zona dalla banda.