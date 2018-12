Dalla Royal Opera House: Lo Schiaccianoci. In diretta al Cinepalace di Riccione

Eventi

Riccione

| 14:18 - 01 Dicembre 2018

Prosegue la stagione 2018 del cartellone della Royal Opera House, il prestigioso palcoscenico di Londra in diretta al Cinepalace di Riccione, con il balletto preferito nel repertorio del Royal Ballet, Lo Schiaccianoci considerato uno dei modi più deliziosi per scoprire l’incanto della danza classica che cattura la magia del Natale come nessun altro balletto è mai riuscito a fare.

L’amata musica di Čajkovskij accompagna le avventure magiche di Clara e del suo giocattolo Schiaccianoci durante la vigilia di Natale. Il loro viaggio nel Regno dei Dolci presenta alcuni dei momenti più popolari dell’intero repertorio, come la Danza della Fata Confetto e il Valzer dei Fiori. La produzione di Peter Wright per il Royal Ballet rispetta lo spirito di questo balletto russo, con dettagli d’epoca e fiocchi di neve danzanti. In questo classico natalizio, i numerosi ruoli solistici e le scene d’insieme mettono in evidenza lo straordinario talento del Royal Ballet.

La serata sarà accompagnata dal buffet 100% biologico offerto da Bio's Kitchen.