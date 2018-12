Cronaca

San Clemente

| 13:54 - 01 Dicembre 2018

Un ciclista è rimasto ferito a seguito di una caduta dalla sua bici ed è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.30 di sabato a San Clemente, in via Annibolina. L'uomo ferito è un 50enne: il personale del 118, intervenuto sul posto, ha richiesto l'eliambulanza per il ricovero all'ospedale di Cesena. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri. Foto di repertorio.