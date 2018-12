Gabicce Gradara: Concentramento Primi Calci, anche un drone in azione. Sul sito della Ficg si parla del club

Sport

Gabicce Mare

| 13:07 - 01 Dicembre 2018

L'attività del Gabicce Gradara in vetrina sul sito della Figc. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta a Gabicce Mare, nel bellissimo e funzionale impianto Magi, uno dei concentramenti della categoria dei Primi Calci girone B, cioè dei giovani calciatori della classe 2010. Presenti oltre al club ospitante (20 bambini), Muraglia (10 bambini), Villa San Martino (20 bambini) e Vis Pesaro (15 bambini). Un altro concentramento sarà organizzato nei prossimi mesi relativo ai giovani del 2011.

I bambini presenti hanno alternato in circa due ore di tempo esercizi di tecnica, tiri in porta, esercizi di abilità e partitelle cinque contro cinque: il tutto si è svolto in un clima di estrema correttezza e divertimento. Numeroso e sportivo il pubblico presente, alla fine degli incontri Terzo Tempo offerto dal Gabicce Gradara.

Attraverso un drone di proprietà di un genitore sono state realizzate filmati della manifestazione che hanno raccolto l'apprezzamento dei dirigenti federali . Tutto si è svolto alla perfezione e il club è stato premiato con la citazione sul sito della Figc con tanto di foto dall'alto. Del resto, il club da anni è molto presente nell'attività giovanile seguita dal responsabile Alessandro Magi, sempre puntuale con le direttive federali. Al fianco di Magi lavorano dirigenti appassionati, una ventina tra tecnici e loro collaboratori oltre ad un gruppo di genitori per ogni squadra a rotazione impegnati durante allenamenti e partite.

Del resto, come sottolineato anche dal sindaco Domenico Pascuzzi nel recente passato, l'attività calcistica gioca un ruolo molto importante a livello sociale: i tesserati sfiorano le 250 unità. Proprio venerdì sera a Tavullia al Parco dei Desideri si è tenuta organizzata dal club la Festa dello sport, una cena aperta a tutti hanno partecipato 200 persone (coinvolte tutte le squadre fino agli Allievi).