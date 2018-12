Moto2, Enea Bastianini festeggia con amici e fan. Raccolta fondi per lo sfortunato Bryan Toccaceli

Eventi

| 12:47 - 01 Dicembre 2018

Sabato 8 Dicembre 2018 presso il ristorante Le Terrazze nel Centro Commerciale Azzurro a San Marino sarà organizzata la festa di fine campionato del pilota Moto3 (ora passato alla Moto2) Enea Bastianini che ha scelto la Repubblica di San Marino quale posto in cui organizzare l’evento con lo scopo di raccogliere fondi per il suo amico del cuore Bryan Toccaceli. Enea, che da sempre è amico di Bryan, è emotivamente coinvolto nel progetto di solidarietà che il suo Fan Club ha attivato e da persona sensibile quale è, ha preteso di organizzare la sua festa sul monte Titano, proprio per restare emotivamente vicino alla famiglia Toccaceli.





Gli allestimenti prevedono un palco su cui posizionare rispettivamente le moto, le tute ed i caschi di Bryan e di Enea ed inoltre saranno organizzate una grande Lotteria i cui premi saranno di altissimo livello ed un’Asta dove saranno battuti un Casco personale di Enea ed un Cappellino personale di Valentino Rossi che ha voluto contribuire al progetto.( si tratta del cappellino che solo Valentino, Uccio e Max indossano. E’ quello con la tartaruga di cui ne esistono solo 3 esemplari, ecco il motivo del valore che può assumere per tifosi ed appassionati)

L’evento sarà organizzato dall’officiai Fan Club "Enea Bastianini" che in collaborazione con il gruppo #Io sto con Bryan, intende anche in futuro promuovere altre situazioni con lo stesso scopo.





La serata avrà inizio alle ore 20,30 ed è programmata anche una diretta Facebook alle ore 20,45 proprio per mandare un saluto a Bryan da parte di tutti gli intervenuti e dar modo a lui di poter condividere la serata dalla struttura di Montecatone

Non ci dispiacerebbe, oltre ad avervi presenti con la vostra troupe la sera dell’evento, che potesse essere da voi segnalato l’evento, con lo scopo di aumentare le presenze dei cittadini Sammarinesi e conseguentemente aumentare gli introiti per Bryan.