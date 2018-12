Alla Coop Cento Fiori una festa 'ruspante' con vin brule' e castagne

Eventi

Vin brulé e castagne: la Cooperativa Sociale Cento Fiori invita amici, cooperatori, clienti, dipendenti e parenti ad una festa "ruspante" dalle ore 16 di domenica 2 dicembre nel parco antistante La Serra Cento Fiori (via Galliano 19, in fondo a via Padre Tosi), nel cuore del parco Marecchia. "Se non piove, ci scalderemo con il vin brulé di Podere Vecciano e con le castagne castrate a mano dai nostri soci. Vi aspettiamo numerosi, non deludeteci. Se piove, non state a venire, si rimanda alla domenica dopo", scrive la Coop Cento Fiori in una nota.