Tennis Morciano, a Natale torna il centro invernale dedicato a bimbi e ragazzini

| 12:40 - 01 Dicembre 2018

Le festività invernali sono ormai dietro l’angolo. Quest’anno le famiglie, i ragazzi e i bambini di Morciano e della Valconca troveranno sotto l’albero di Natale un bellissimo regalo. Dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio torna, infatti, il centro invernale sportivo presso il Circolo Tennis di Morciano di via Stadio. L’iniziativa, promossa come sempre da ‘360 Sport’, è rivolta a tutti i bambini dai 4 ai 13 anni e nasce anche per andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che hanno bisogno di trovare una sistemazione comoda, ma allo stesso tempo sicura e divertente per i propri figli. Dalle 7.45 alle 13 bambini e ragazzi saranno accolti negli spazi riscaldati del Ct morcianese, dove potranno seguire un ricco programma di attività motorie, ricreative e didattiche, sul modello centro estivo: oltre alle classiche discipline sportive con il personale qualificato di ‘360 Sport’, infatti, non mancheranno laboratori e momenti dedicati ai compiti. Per informazioni e iscrizioni: 3484442642. È obbligatorio dotarsi certificato medico non agonistico (o libretto verde) per tutti coloro che hanno compiuto il sesto anno di età.