Mangia fungo senza farlo controllare e rischia di morire: salvata grazie alle cure tempestive

| 12:12 - 01 Dicembre 2018

Ha consumato dei funghi raccolti nel giardino di un centro commerciale non riminese senza farli controllare e senza rendersi conto che si trattava di Lepiota Incarnatis, un fungo velenoso potenzialmente letale. E’ viva grazie alla tempestività delle cure dei sanitari una donna riminese. Importantissimo è infatti far controllare i funghi raccolti: a tal proposito si informa che l’attività degli sportelli dell’Ispettorato Micologico di Rimini dell’Ausl Romagna si concluderà nella prossima settimana. Lunedì prossimo, 3 dicembre, sarà infatti l’ultimo giorno di apertura degli sportelli.

L’attività dell’Ispettorato continuerà però, per chi ne avesse bisogno, su appuntamento. Per far controllare i fughi raccolti basterà telefonare allo 0541.707290 e chiedere un appuntamento coi tecnici dell’Ispettorato.

Far controllare i funghi che si raccolgono è infatti sempre molto importante per evitare intossicazioni che possono avere conseguenze anche molto gravi. Nel corso degli ultimi mesi di attività presso gli sportelli si sono recati circa 200 utenti, e in molti casi il contenuto dei “canestri” di funghi era davvero pericoloso. Basta infatti anche un solo fungo nocivo, tenuto insieme agli altri, per mettere a rischio il consumo di tutto il prodotto raccolto.