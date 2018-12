‘Desideri’, il nuovo singolo di Costantino Bagalà. Un video girato in Francia e tanti progetti. INTERVISTA

Attualità

Rimini

10:47 - 01 Dicembre 2018

Si intitola “Desideri” ed è il nuovo progetto musicale di Costantino Bagalà, giovane cantautore riminese emergente: una canzone introspettiva, intima ed evocativa.

“Ci troviamo spesso davanti ad un bivio dove non sempre siamo sicuri della strada che andremo ad intraprendere… Eppure siamo lì in cerca di risposte continuamente.” Così introduce il suo brano Costantino, per cui la musica rappresenta l’inizio di un nuovo cammino professionale che desiderava intraprendere sin da piccolo, ma che per motivi di studio ha deciso di mettere in secondo piano per poter ora dedicarsi e viversi con una consapevolezza diversa il suo percorso artistico.



Pianoforte e canto sono sempre stati terapeutici per lui e lo hanno aiutato a pensare di più a se stesso e a ragionare su tante cose della vita. Negli ultimi dieci anni Costantino ha composto più di 40 brani inediti che “al di là del numero, rivelano quante storie, quanta energia e quanto amore dedico alla musica perché lei mi ha dato tanto: – afferma - rifugio quando ne avevo bisogno, aiuto quando mi serviva, spensieratezza ed allegria quando la cercavo”. Ad un certo punto ha pensato che poteva essere bello condividerli con altre persone per dare gioia, serenità e, magari, anche per aiutare tanti giovani ragazzi che, come lui, stanno inseguendo un sogno.



Il video di “Desideri” è stato principalmente girato in due suggestive location: le scogliere di Étretat dal caratteristico colore bianco e le suggestive spiagge incontaminate. Il castello di Mont Saint-Michel un luogo magico, in cui arte e natura si fondono creando un alchimia perfetta con il testo e la melodia della canzone. Per ultimo Montmatre, il quartiere degli artisti di Parigi, un luogo che non ha bisogno di presentazioni, incastonato in una delle città più belle del mondo.

Nato a Rimini 26 anni fa e cresciuto con la musica grazie al padre, storico musicista al Piper di Roma, sin da piccolo ha capito che le note avevano per lui un’importanza speciale.

L’estate scorsa con “Celebrità” ha scelto di entrare nel mondo della musica con un brano fresco, simpatico e frizzante che ha divertito e fatto ballare tutta Italia. Nel suo secondo inedito, “Desideri”, si percepisce invece tutt’altro, emozioni profonde, sogni nel cassetto, la voglia scoprire e di conoscere il mondo, un testo profondo e ricco di significati.





Dopo il successo di “Celebrità” la carriera del giovane cantautore si tinge di emozioni diametralmente opposte, la grande festa è diventata una solitudine, il freddo mare del nord ha sostituito il colorato mood estivo con la quale si è fatto conoscere. In questo percorso di cambiamento si trova la vera essenza di Costantino, un’artista eclettico, capace di comunicare attraverso la musica sogni, stati d’animo ed esperienze vissute.







Nell’audio l’intervista a Costantino di Mary Cianciaruso