Lunedì è il ‘Pedibus Day’: a Riccione parte la nuova linea ‘Indaco’

Attualità

Riccione

| 10:30 - 01 Dicembre 2018

Lunedì 3 dicembre debutta in occasione del Pedibus Day la Linea Indaco. E’ il nuovo collegamento con partenza alle 7.50 da via Potenza destinazione scuola Fontanelle.

La nuova linea si aggiunge alle altre 3 attive sul territorio comunale.

Anche il sindaco Renata Tosi farà parte di uno degli autobus umani formati da una carovana di bambini in movimento, accompagnati da uno o due adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito. Pedibus è il modo più sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare e tornare da scuola. Coinvolge Amministrazione, famiglie, Polizia municipale e scuole. Il Pedibus Day vuole essere un’occasione ufficiale per sensibilizzare la mobilità lenta e sostenibile sul percorso casa-scuola come principale modalità di spostamento. Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea in sicurezza, favorendo la loro autonomia, permettere loro di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici, favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano, sviluppare la sua sensibilità ecologica: il pedibus è un utile mezzo da innumerevoli punti di vista. In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa, per limitare gli effetti nocivi in termini ambientali e di salute, educativi e di viabilità.



Di seguito le 4 linee attive sul territorio comunale.



Linea Verde partenza ore 07,45 dal

Capolinea : piazzale di via Ortona antistante il parco “G. Rossa”, proseguimento in via Roseto rotatoria Campania/Roseto

1°fermata (07,50) proseguimento lungo il sentiero adiacente via Avellino sino a raggiungere via Anacapri,

2° fermata (07,55) in corrispondenza del parcheggio della Parrocchia S.Francesco, via Ionio e arrivo a scuola plesso Fontanelle.



Linea Rossa partenza ore 07,45 dal

Capolinea: via Sicilia parcheggio parrocchia Stella Maris proseguimento in via Sicilia sul percorso ciclo pedonale piazzale Costa (a fianco Conad Fontanelle)

1°fermata (07,50) proseguimento in via Sicilia fino al cancello del “Parco Vittime civili del 2 Agosto”

2° fermata (07,55) interno del parco fino a raggiungere via Etna via Adriatica a attraversamento con l’ausilio della P.M. via Capri e arrivo a scuola plesso Fontanelle.



Linea Blu partenza ore 08,00 dal

Capolinea: Via Toscana (adiacenze residenza Pullè) Proseguimento in via Toscana, svolta a destra su via Malta fino a via Cagliari, svolta a sinistra su via Cagliari e svolta a destra su via Alghero arrivo a scuola plesso Riccione Ovest.



Linea Indaco partenza ore 07,50 dal

Capolinea: Via Potenza /Viggiano Proseguimento in via Viggiano, attraversamento di via Lucania e arrivo in fondo a via Viggiano ingresso a scuola plesso Fontanelle, cancello sul retro.