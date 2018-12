Volley A2 femminile, l'Omag domenica in casa del Trento: otto vittorie nei dieci precedenti

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:25 - 01 Dicembre 2018

Il secondo posto in classifica conquistato in volata e che ha consegnato l’accesso diretto ai quarti di finale di Coppa Italia, è della Omag San Giovanni in Marignano, che farà visita al Sanbàpolis, casa dellaDelta Informatica Trentino (domenica ore 17). E' la prima giornata di ritorno.

Le riminesi distano una sola lunghezza dalla capolista Perugia, mentre Trento, dopo il perentorio successo ottenuto in trasferta a Sassuolo, occupa la quarta posizione a quota 15 punti, due in meno rispetto al tandem formato da Sassuolo e San Giovanni in Marignano.

San Giovanni in Marignano ha il conforto dei numeri: nei 10 precedenti contro le gialloblù ne hanno portati a casa ben 8. Anche in casa trentina si respira aria buona dopo il successo di Sassuolo. Sofia Tosi, inoltre, ha ricominciato a lavorare con il gruppo dopo il problema ai muscoli addominali accusato recentemente e sarà regolarmente a disposizione di Nicola Negro in vista della sfida interna di domenica pomeriggio.



IL PROGRAMMA

Delta Informatica Trentino – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Scotti-Di Bari

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Sigel Marsala ARBITRI: Jacobacci-Traversa

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Bartoccini Gioiellerie Perugia ARBITRI: Marotta-Licchelli Cuore di Mamma Cutrofiano – Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ARBITRI: Verrascina-Grassia

Riposa: Barricalla Cus Torino

LA CLASSIFICA

Bartoccini Gioiellerie Perugia 18; Omag S.Giov. In Marignano 17; Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 17; Delta Informatica Trentino 15; Barricalla Cus Torino 12; Conad Olimpia Teodora Ravenna 11; Cuore Di Mamma Cutrofiano 8; Sigel Marsala 5; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 5.