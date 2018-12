A Rimini torna l’Ice Village: due piste di pattinaggio, il Presepe di Sabbia e il suggestivo mercatino dell’artigianato

Eventi

Rimini

| 08:48 - 01 Dicembre 2018

Riparte l’avventura dell’Ice Village 2018-2019, quest’anno la manifestazione si divide: il Presepe di Sabbia verrà realizzato all’interno del bagno 3-4 sul Lungomare Tintori al Turquoise Beach Club, dove verrà allestita una struttura più grande della precedente 900 MQ. circa in modo da realizzare un Presepe di Sabbia ancora più grande in cui il visitatore possa camminare in mezzo alle sculture, fianco a fianco con i personaggi del Presepe, come stesse camminando nella sua città, nel proprio Borgo. Adiacente al Presepe un suggestivo Mercatino di Artigianato fatto a mano con prodotti tipici del Natale.

Ed è proprio da Rimini che prende spunto il Presepe di Sabbia 2018-2019, il cui tema “La Vita è un Opera d’Art “ viene ambientato in un piccolo paese sulle rive dell’Adriatico attraversato da un fiume dove un borgo abitato perlopiù da contadini e pescatori contribuisce alla crescita del piccolo paese creando un “ Opera d’Arte“.

Suggestive le sculture che nel suo insieme vanno a ricordare luoghi e antichi mestieri quasi dimenticati,centinaia di tonnellate di sabbia lavorate con la sola acqua e scolpite da artisti scultori con grande precisione.

Visita guidata inclusa. Il presepe si può visitare dal 8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 Orario: lunedi-venerdi dalle 14.30 alle 19.00 festivi – prefestivi dalle 09.30 alle 20.00 dal 22 /12 /2018/ al 06/01/2019 tutti i giorni dalle ore 09.30 alle 20.00 orario continuato.

L’Ice Village sorgerà nell’area del pattinaggio a rotelle sul Lungomare Tintori 11 Rimini, una struttura al coperto di 1300 mq. Con due piste, una per bambini alle prime pattinate che verranno aiutati da maestri pinguini e una più grande per adulti, ci saranno corsi tenuti da maestri federali tenuti dalla scuola di pattinaggio “ Roller Verucchio “ e dai suoi insegnanti, non mancherà un corner bar con cioccolate calde, crepes, gaffe e tante luverie.

Immancabile l’animazione con i vari personaggi oramai tipici dell’’Ice Village da Elsa a Olaf, Pingo, ai folletti e tanti altri che andranno ad allietare le giornate dell’Ice Village accompagnate da musiche tipiche del Natale.

Quest’anno la pista sarà aperta dall’ 8 dicembre 2018 al 9 marzo 2019

Orario ice Village:

lunedi-venerdi dalle 14.30 alle 23.00

festivi – prefestivi dalle 09.30 alle 23.30

dal 22 /12 /2018/ al 06/01/2019 tutti i giorni dalle ore 09.30 alle 23.30 orario continuato

info: 331 52 24 196 - 338 661 6407

www.icevillagerimini.it - FB: presepe di sabbia rimini - FB : ice village rimini