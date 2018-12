Grave incidente nella notte a Monte Colombo, auto esce di strada. Ferito 26enne

Cronaca

Montecolombo

| 08:03 - 01 Dicembre 2018

Un giovane di 26 anni è rimasto ferito in un pauroso incidente avvenuto poco dopo l'una di notte, 1 dicembre, sulla provinciale 42 in località Montecolombo. Il 26enne, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, restando incastrato dentro la vettura. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e poi consegnarlo ai soccorritori del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale di Rimini in codice rosso. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non ci sono altri mezzi coinvolti.