Lorenzo Pauri è stato ritrovato a Cervia. Lieto fine per la vicenda del 16enne scomparso da Rimini

Attualità

Rimini

| 20:46 - 30 Novembre 2018

Il 16enne Lorenzo Pauri è stato ritrovato dalla Polizia Municipale di Cervia intorno alle 20.23. Finisce finalmente l'incubo per la famiglia, per gli amici e per tutti i conoscenti del ragazzino riminese, che non dava più notizie di sé da giovedi mattina. Intense le ricerche delle forze dell'ordine, che si sono estese anche fuori dalla Provincia di Rimini. Nel pomeriggio di venerdì si sono susseguiti rumors su un suo ritrovamento, prima a Cesenatico, poi a Cesena, ipotesi smentite subito dalle forze dell'ordine. Ma nella prima serata di venerdì, finalmente la bella notizia. Lorenzo è sano e salvo, in buone condizioni.