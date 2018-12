Ragazzino scomparso, Rimini in ansia. Da giovedì ancora nessuna traccia di Lorenzo Pauri

Cronaca

| 20:10 - 30 Novembre 2018

Aggiornamenti: Lorenzo Pauri è stato ritrovato



Ore di ansia a Rimini, per la scomparsa di Lorenzo Pauri. Del sedicenne non si hanno più notizie da giovedì mattina, 29 novembre. Non è ancora chiaro quale fosse il programma del pomeriggio: secondo alcuni suoi conoscenti, che hanno diffuso su Facebook appelli per ritrovarlo, il ragazzino doveva disputare una partita della Promosport ma, i compagni lo hanno atteso invano. Lorenzo avrebbe sostenuto nella tarda mattinata l'esame di guida per la moto, dopodiché si sarebbero perse le sue tracce. L'orario della scomparsa è fissato intorno a mezzogiorno: più o meno da quel momento il cellulare del ragazzino ha smesso di funzionare. Il minorenne, che abita nella zona tra via Lagomaggio e viale Pascoli, è alto 185 centimetri, è di corporatura magra. Quando è scomparso indossava un giubbotto nero, un maglione rosso e dei jeans. La famiglia è molto preoccupata e da ieri ha fatto un appello sui social e diffuso le foto del ragazzo. Chiunque lo noti o abbia notizie, chiami lo 0541-7681 (Compagnia Carabinieri Rimini) o lo 0541-436111(Polizia di Stato – Questura di Rimini). Durante la giornata di oggi si era sparsa la voce che il ragazzo fosse tornato a casa: purtroppo solo una bufala circolata sul web e smentita dalla famiglia.