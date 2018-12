Basket D, a Bellaria sabato (20,30) il derby contro la matricola Stella

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:54 - 30 Novembre 2018

Dopo essere stata virtualmente in testa al campionato, per poi dare un calcio al secchio del latte, dilapidando in un solo quarto di gioco un vantaggio di 21 punti, andando a perdere ad Argenta per 85-82, il Bellaria è atteso da un derby tutt’altro che semplice.

Sabato, alle 20.30 (ingresso a 5 euro) a far visita ai ragazzi di Domeniconi sarà infatti la Polisportiva Stella, neopromossa in serie D, che sicuramente fin qui non è stata capace di dimostrare appieno il proprio potenziale. Una partita di certo da non sottovalutare per i biancoblu, che devono tornare a far punti per rimanere fra le formazioni di vertice.

“Il campionato è tosto - attacca il capitano Federico Tassinari (foto) - il livello è buono, inoltre dobbiamo ancora affrontare squadre come Forlimpopoli e Ferrara, che finora stanno ottenendo ottimi risultati. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare bene, ma si è visto che non possiamo permetterci di scendere in campo senza la giusta concentrazione, com’è accaduto in Coppa contro Argenta. Sabato scorso invece abbiamo dimostrato che con il corretto atteggiamento possiamo fare grandi cose: peccato essere arrivati con il fiato corto nel finale e non essere riusciti a portare a casa la vittoria. Ancora abbiamo ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale: inoltre, può crescere ancora l’intesa soprattutto con i più giovani, i quali devono scendere in campo con umiltà, sbattendosi e sbucciandosi le ginocchia. In difesa stiamo andando bene, tranne in quei momenti in cui abbiamo poca concentrazione, mentre in attacco stiamo muovendo bene la palla, cercandoci per prendere il tiro migliore. Sabato affronteremo la Stella, una squadra dinamica e ostica, che può contare su giocatori di qualità e di esperienza: non dobbiamo assolutamente prendere il match sottogamba, e sarà necessario giocare con la rabbia e la determinazione messe in campo nei primi tre quarti ad Argenta”.