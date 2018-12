Ragazzino ucciso da autista ubriaco, mamma vittima incontra studenti di Rimini: "Attenti alla guida"

Attualità

Rimini

| 17:59 - 30 Novembre 2018

Un importante incontro di sensibilizzazione, voluto dalla Prefettura di Rimini per parlare di sicurezza stradale, si è tenuto venerdì mattina al cinema Tiberio. All'appuntamento hanno partecipato gli studenti del Liceo G.Cesare-Valgimigli, dell'Istituto Tecnologico Statale Belluzzi-Da Vinci e dell'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione Malatesta di Rimini, che hanno assistito alla proiezione del documentario "Ogni giorno", alla presenza dell'autore, il regista Luca Pagliari e della madre della vittima, Simonetta. Il documentario è ispirato a un fatto di cronaca: la morte del quattordicenne Francesco Saccinto, Saccio per gli amici, investito il 10 settembre 2013 a Corinaldo mentre era in sella allo scooter da un uomo che guidava contromano, ubriaco e senza patente. Nel documentario ci sono le testimonianze dei genitori, il padre Vittorio e la madre Simonetta, degli amici e anche degli uomini della Polizia Stradale intervenuti. Una vicenda che deve essere da monito, ai giovani studenti e futuri automobilisti, di rispettare le norme del codice della strada e soprattutto di non mettersi mai al volante dopo aver assunto alcol.

Commovente il monito di mamma Simonetta: "Non piangete, pensate a Saccio. Il modo migliore per rispettare Francesco è rispettare la vita e per essa tenere comportamenti che la custodiscano".