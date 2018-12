Prende fuoco la camera da letto: devono intervenire i vigili del fuoco di Novafeltria

Cronaca

Pennabilli

| 17:02 - 30 Novembre 2018

Momenti di concitazione alle undici di venerdì 30 novembre in un'abitazione di Maciano di Pennabilli, in Alta Valmarecchia. Un incendio è scoppiato in una camera da letto: il fumo ha invaso la casa, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria ha scongiurato gravi conseguenze. Sul posto cinque operatori che hanno avuto ragione delle fiamme in poco tempo. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio, le cui cause sono ancora sconosciute. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Foto di repertorio.