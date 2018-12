Michael, compleanno in clinica: oggi lo sfortunato ciclista compie 19 anni

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:45 - 30 Novembre 2018

Oggi ricorre il 19° compleanno di Michael Antonelli e la Juvenes Ciclismo ha un pensiero sullo sfortunato corridore, che in una gara Under 23, lo scorso ferragosto, è rimasto gravemente ferito in un incidente. Michael, che ha iniziato la sua carriera da corridore negli Allievi della Juvenes Ciclismo, è oggi ricoverato presso la clinica di Montecatone. "La Società Sportiva Juvenes Ciclismo è sempre vicina con il pensiero a Michael e ai suoi Familiari in questo difficile momento che stanno attraversando con l’auspicio di poterlo riabbracciare assieme a tutti gli sportivi e gli appassionati del Ciclismo sammarinese e non solo", si legge in una nota della società.

Nel frattempo è partita una sottoscrizione per raccogliere fondi a supporto di Michael e della famiglia. La Juvenes si è impegnata assieme alle altre realtà del Ciclismo romagnolo a sostenere l’iniziativa. Per chi volesse contribuire alle donazioni si indicano le coordinate bancarie IBAN: SM25F0328709803000030309579 SWIFT o BIC: BSDISMSDXXX.