Il ritmo della Rimini anni 80 e 90 in un libro, lunedi sera presentazione al Club Nautico

Rimini

| 16:37 - 30 Novembre 2018

Vi ricordate la riviera romagnola degli anni ’80 e ’90? Quel periodo magico impregnato di edonismo ed esasperato ottimismo? Con la vita votata soltanto alla ricerca del divertimento estremo? Tutto questo e molto di più nell’interessante esordio narrativo del ravennate Giuseppe Pizzola, imprenditore con il talento per la scrittura. Il libro, edito da Bertoni Editore, racconta la vicenda di una “vita possibile” di quegli anni, con un protagonista dedito all’eccesso in ogni sua forma ed in particolare preda di una scellerata passione per il gioco d’azzardo. Uno stile ricercato per raccontare un mondo sotterraneo e un’esistenza incentrata su di un improbabile Italian dream. Sotto la faccia è uno di quei romanzi che ti entrano dentro, capaci di farti vivere in prima persona una vicenda umana che chiunque di noi ha in parte condiviso, fosse anche per un solo momento. Introdurrà l’autore Gianni Bessi. Presentazione curata da Veronica Balbi e brani letti ed interpretati da Francesca Viola Mazzoni.