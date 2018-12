Finalmente le luci di Natale a Borgo Marina: commercianti e residenti le pagano di tasca propria

Attualità

Rimini

| 16:37 - 30 Novembre 2018

Arrivano le luminarie natalizie nella zona di Borgo Marina, tra le vie Giovanni XIII e Gambalunga, grazie alla sinergia tra imprenditori, associazioni e istituzioni, ma anche al contributo dei singoli cittadini.

Lo annuncia l'associazione dei commercianti 'Zeinta di Borg': "Crediamo che via Giovanni XXIII sia una tra le principali porte d’accesso per il centro storico e come tale deve essere valorizzata e illuminata al meglio, così come via Gambalunga che abbraccia Piazza Ferrari. Ci crediamo tutti: anche i residenti vogliono respirare un clima natalizio, tanto quanto chi lavora nella zona". Così, grazie ai contributi di tutti, sono stati raccolti oltre 5200 euro che serviranno a illuminare Borgo Marina durante le festività.

Per il 2019 sono poi in cantiere altri progetti, per valorizzare e vivere al meglio Borgo Marina: "Un borgo illuminato, perché insieme residenti, negozianti, liberi professionisti e artigiani possono costruire relazioni e di conseguenza valore per il loro amato borgo e per la città di Rimini".