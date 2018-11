Il Natale protagonista, ma anche la musica con il mega live dei Prodigy e Irene Grandi. Ecco gli eventi del week-end

Eventi

Rimini

| 15:57 - 30 Novembre 2018

Natale si avvicina, i mercatini pullulano di idee regalo e luci, questo week-end sarà l’occasione di fare le prime passeggiate e pensare a un pensiero per i nostri cari, ma se amate musica, teatro e concerti live non rimarrete delusi, un’offerta così è solo made in Rimini. Ecco cosa fare!





MUSICA E TEATRO





Lo Spazio Tondelli di Riccione continua ad accogliere grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, ospiti del cartellone La bella stagione. Questo venerdì, alle 21.30, sarà la volta di Irene Grandi e del suo nuovo spettacolo Lungoviaggio. QUI tutte le info.





La 69/a edizione della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini prosegue ospitando l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Torino per tre concerti nell'appena riaperto Teatro Galli: il 30 novembre e l'1 dicembre alle 20.30 diretti da Manlio Benzi, i complessi della Fondazione lirica piemontese eseguiranno un programma dedicato a musiche di Verdi e Wagner. QUI tutte le info.





Venerdì 30 novembre (ore 21,15) presso il Teatro CorTe di Coriano andrà in scena un evento sui generis. In occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Chet Baker, i Jazz Inc, con ospite Fabrizio Bosso, omaggeranno il trombettista e cantante americano con il loro speciale concerto Chet to Chet. Dopo una deliziosa cena esclusiva ecco salire sul palco Alessandro Fariselli e il suo sax, Alessandro Altarocca con il pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba come ospite d’eccezione.





Rimini è una delle tappe scelte dai Prodigy che si esibiranno sul palco dell’Rds Stadium sabato 1 dicembre sera, dopo aver suonato venerdì a Livorno. Un’occasione unica per cantare e ballare dal vivo con il gruppo che, insieme a Chemical brothers, ha scritto pagine importanti della storia musicale degli anni ’90.





Arriva il terzo appuntamento dell’ Autunno Musicale A Montefiore Conca. Sabato 1 dicembre ore 21.15 al Teatro Malatesta torna il grande concerto di “Innocenti Evasioni” Lucio Battisti tribute band, dopo il grande successo avuto la scorsa estate per l’evento Rocca di Luna. Ospite d’onore della serata Ivan Cottini.





Far riscoprire ai bambini (ma anche agli adulti) la fantasia, la capacità di inventare dal niente, in un'epoca caratterizzata da giocattoli sempre più costosi e che lasciano sempre meno spazio alla creatività. Nasce con questo intento lo spettacolo “Le penne dell'Orco”, che Alberto Guiducci e Tiziano Paganelli porteranno in scena domenica 2 dicembre alle ore 17:00 ai Musei Comunali di Rimini, con l'organizzazione curata da Rimini Classica e la collaborazione di Chiara Cicognani, assistente Stefania Tamburini, produzione Korekané. QUI tutte le info.





E’ NATALE





Un flower market per chi vuole delle feste a tema eco-chic, una caffetteria di corte, eventi e laboratori dedicati al giardinaggio e alla decorazione, uno spazio bambini con corsi, giochi e storie. Giardini d’Autore per questo Natale ha deciso di lasciare un regalo sotto l’albero di tutti i riminesi: trasformare Castel Sismondo in uno spazio da vivere tutti i giorni per le feste.





Mentre l’Ala di Isotta della fortezza dei Malatesta ospiterà i Presepi dal Mondo e il mercato di Pacha Mama - Commercio Equo Solidale, tra le mura del Castello nascerà anche la Caffetteria di corte, un elegante locale realizzato insieme al Foyer della Vecchia Pescheria, con musica di sottofondo a riscaldare uno spazio aperto a tutti in pieno centro città: gli allestimenti delle tavole cambieranno ogni weekend regalando idee e ispirazioni in vista delle feste.





Ad animare il Castello per tutti i weekend (il giovedì e il venerdì dal pomeriggio, sabato e la domenica per tutti il giorno), una lunga serie di corsi curati da associazioni come Officina Giardino e Lablab e che vedranno ospiti ogni weekend vivaisti, designer e creativi sempre diversi. Anche la cultura avrà la sua parte, tra presentazioni di libri e visite guidate al Castello.





A Santarcangelo partiranno sabato 1 dicembre in piazza Marini i mercatini natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma di EcoNatale. L’appuntamento per amanti dell’artigianato e curiosi è dunque per tutti i sabati e le domeniche di dicembre fino a Natale tra piazza Marini e piazza Ganganelli. QUI tute le info.





E’ sempre tempo per visitare Riccione Ice Carpet, il format natalizio che accompagnerà la città e i suoi ospiti con due mesi di scenografie urbane, attrazioni, spettacoli e un ricchissimo palinsesto di eventi. Alle ore 16, ad aprire le danze, un suggestivo spettacolo scenografico, accompagnato dalle coreografie ed evoluzioni di un team di straordinari pattinatori, sulla pista di ghiaccio che da viale Ceccarini si sviluppa su viale Dante, fino al Palazzo del Turismo. QUI tutte le info.





Allestimento natalizio anche a a Miramare, con un villaggio a tema composto da casette di legno, presepi provenienti da tutto il mondo, alberi di Natale e giochi per bambini lungo il viale Oliveti, dalla stazione a viale Regina Margherita. Alla casetta di Babbo Natale e degli Elfi i bambini potranno consegnare le letterine di Natale e incontrare il loro beniamino che ogni anno viene dal Polo nord per portare loro i regali. QUI tutte le info.





Dallo street food agli artisti di strada, dal teatro ai mercatini dell’artigianato, dallo shopping ai concerti, senza dimenticare naturalmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Popolo. E’ il Natale di Morciano di Romagna, ricco di sorprese ed eventi per grandi e piccini. Il vero cuore pulsante sarà in piazza del Popolo, dove dal 24 novembre al 6 gennaio prossimo tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che tanto successo aveva riscosso nella passata edizione. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il venerdì è rigorosamente "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge e narghilè con Fabiana DJ set, come ogni ultimo venerdì del mese l’evento è dedicato alle donne. Dinner Entertainment by Franz Frisani e Domez Dj.





Un'altra grande serata di divertimento è "in rampa di lancio" al Jolly Disco Novafeltria. Sabato 1 dicembre sarà celebrata la collaborazione tra due storici locali del Montefeltro, versante romagnolo e versante marchigiano: il Jolly ospiterà "Accademia On Tour". L'Accademia è lo storico locale di Casinina di Auditore, famosa in tutto il panorama marchigiano: i suoi dj divideranno la consolle con i dj del Jolly, sia in pista centrale che nel prive'.





Sabato 1 dicembre non prendere impegni. Torna il Peter Pan Riccione con un nuovo appuntamento di musica e passione caraibica. In consolle i Dj Resident del Vida Loca.





Il cantante, musicista e producer romano Leo Pari continua il suo tour in giro per l’Italia. Sabato 1 dicembre il tour Hotel Califano Tour si ferma al Bradipop Rimini.