Tra i rifiuti anche una gomma di Camion, 210 kg di immondizia pescata in mare a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:48 - 30 Novembre 2018

Si è conclusa nella mattinata di venerdì 30 Novembre la prima fase del progetto ideato da Fondazione Cetacea, e realizzato con Legambiente Valmarecchia, Anpana Rimini, dnA Rimini , Consulta per il Mare Pulito, consistente nella pulizia del fondo marino in collaborazione coi pescatori di Rimini facenti parte della Cooperativa Lavoratori del Mare.

Il progetto "Amare il Mare - Pulire i Fiumi" è stato scelto dai Soci Coop Alleanza 3.0, nell’ambito della iniziativa nazionale Iosi, a rappresentare Rimini.

Le cinque barche coinvolte (DeArpa III, Levriero II, Alice, Massimo T. e Simona II) hanno trasportato in porto 210 kg di immondizia, fra cui una gomma da camion. L’assessore all’ambiente, Anna Montini, aveva fatto predisporre da Hera due contenitori per rifiuti e i sacchi, dopo la verifica del contenuto, sono stati smaltiti. Ancora una volta i pescatori riminesi hanno dato volentieri il loro contributo alla pulizia del mare, contributo che potrebbe diventare quotidiano se adeguatamente servito dai contenitori.

La tipologia dei rifiuti è la solita: molte reti per l’allevamento delle cozze, stoviglie e bottiglie di plastica, copertoni paraspigoli, cordame, cassette, lattine, ecc. in totale 10 grossi sacchi, due per ogni barca.

Sabato 1, domenica 2 e domenica 9 i promotori di Amare il Mare saranno presenti alla Coop Malatesta di Rimini ed alla Coop Perla Verde di Riccione per parlare del progetto e promuovere la seconda fase: Pulire i Fiumi! Anche questa volta infatti i rifiuti raccolti in mare vedono una presenza consistente di rifiuti provenienti dall’entroterra, attraverso i corsi d’acqua, oltre a quelli prodotti dagli operatori del mare. Per questo andremo nelle scuole a proporre alle classi di “adottare un fosso” e tenerlo pulito per evitare che l’immondizia finisca in mare.

A fine anno scolastico le classi più virtuose riceveranno un premio. Le scuole e gli insegnanti che vogliono partecipare potranno aderire presso Fondazione Cetacea