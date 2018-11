Babbo Natale a Riccione arriva scortato dalle Harley Davidson: grande festa il 1 dicembre

Attualità

Riccione

| 15:40 - 30 Novembre 2018

Arriverà in sella a una moto, scortato dal gruppo di harleysti del Riccione Chapter, il Babbo Natale che prenderà casa a Riccione, nella casetta-igloo in piazzetta del Faro, proprio nel cuore di viale Ceccarini.

A partire da sabato pomeriggio il personaggio natalizio più amato dai bambini si accomoderà aspettando i suoi piccoli ospiti nell’accogliente salotto pieno di doni e sorprese e raccogliere desideri, confidenze e sogni dei visitatori.

L’igloo, allestito grazie alla collaborazione di THUN e di Fmedia, sarà ancora più caldo e divertente grazie ai laboratori, all’animazione e alle tante attività di intrattenimento pensate per i bambini, una programmazione a cura di Fmedia e dell’associazione Calicantus Riccione.

Il percorso di Babbo Natale per arrivare a destinazione si snoda in diverse tappe: grazie alla collaborazione dei comitati Riccione Alba, viale Dante e associazione del Porto, Santa Claus partirà alle 15.00 dai Giardini dell’Alba, per poi sostare in viale Dante/via Catalani, proseguire fino alla giostra delle tazzine. In ogni stazione ci saranno ad accoglierlo dolcezze e bimbi in festa.

All’arrivo in viale Ceccarini, alle ore 16.00, lo attende lo spettacolo La regina delle nevi e Santa Claus, una performance di teatro acrobatico a firma Festival del Sole con i ragazzi della scuola B-you di Riccione diretta da Barbara Bianchi.

La casetta di ghiaccio ospiterà fino al 24 dicembre Babbo Natale e gli elfi per poi lasciare spazio ai suoi “assistenti” e infine alla Befana (nei giorni indicati dalle 15.00 alle 19.00).





QUANDO CONSEGNARE LA LETTERA. Qui di seguito le giornate in cui poter incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina:

1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24 dicembre. Nelle giornate del 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre e del 1° e 5 gennaio la casetta sarà abitata dagli elfi e il 6 gennaio dagli elfi e dalla Befana.