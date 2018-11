Disturbi del comportamento alimentare, 1000 euro da cena benefica per l'associazione riccionese

Attualità

Riccione

| 15:36 - 30 Novembre 2018

Una magnifica serata conviviale quella svoltasi giovedì sera presso l' Hotel Corallo di Riccione. Il tempo delle ciliegie - Associazione familiari DCA è stata ospite del prestigioso Club 41 di Riccione, grazie al Presidente Floriano Semprini. Presenti anche il sindaco Renata Tosi e dell'assessore alle politiche sociali Laura Galli.

"La nostra Presidente Sabrina Ragni con il supporto della Dott.ssa Chiara Diazzi e Dott.ssa Silvia Bigicci, hanno relazionato ai presenti gli scopi ed il percorso che la nostra associazione si prefigge - si legge in una nota dell'associazione - Siamo rimaste piacevolmente colpite dalle tante domande ed interventi mirati, che i Soci del Club 41 hanno dispensato durante gli interventi. Abbiamo sentito un abbraccio di condivisione morale in quel che abbiamo costruito e percorso fino ad ora. Ma soprattutto un incentivo a continuare ciò che abbiamo in serbo per il futuro di questa associazione e delle famiglie che hanno creduto e credono nel nostro progetto".





Al termine della serata il Club 41 ha consegnato al presidente dell'associazione "Il tempo delle ciliege" un assegno di 1000 euro, ricavato dell'evento benefico.