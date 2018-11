"Io lavoro e guido sicuro": tutto esaurito per la due giorni a Misano su prevenzione e sicurezza. Bez testimonial

Attualità

Rimini

| 14:50 - 30 Novembre 2018

E' stato presentata in Comune la sesta edizione di “Io lavoro e guido sicuro” la due giorni di lavori che si tiene mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre a Misano World Circuit. La prevenzione degli incidenti stradali sui percorsi di lavoro attira l’interesse delle imprese e anche quest’anno è sold out l’adesione: 140 i partecipanti in rappresentanza di 47 aziende del territorio.

Come testimonial Marco Bezzecchi, il campione riminese di Moto3 nella prossima stagione al via del mondiale Moto2. Sono intervenuti: Mattia Morolli (Assessore al Lavoro Comune di Rimini), Manuela Tonini (Assessore Turismo Comune di Misano), Antonino Pizzimenti (Inail Rimini), Giampiero Mancini (Direttore Medicina del Lavoro ASL), Angelo Centola (Direttore ACI Rimini) e Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit).

Non cambia il format: col sostegno degli enti promotori si svolgerà in due giornate di workshop e lezioni pratiche a disposizione di imprese, imprenditori, dipendenti e collaboratori che utilizzano l’auto per recarsi al lavoro o si servono dell’auto per lavoro. Al centro dei lavori, sensibilizzazione e prevenzione in materia di guida sicura su strada.

“Io Lavoro e Guido Sicuro” vuole promuovere – è stato spiegato con varie sfumature in conferenza stampa - una cultura capace di porre l’attenzione sulla sicurezza in strada come fattore strategico nella lotta contro gli infortuni. In questo modo diminuiscono gli incidenti stradali e il costo sociale che da essi derivano. Sono esposti al rischio tutti coloro che per motivi di lavoro si spostano con auto o trasportano, alla guida di un mezzo, materiali e attrezzature in occasione di lavoro o nel percorso casa-lavoro.

Basta pensare che ogni giorno feriale oltre 40.000 persone arrivano a Rimini, prevalentemente per motivi di lavoro e a fine giornata ne escono. Una delle cause prevalenti degli incidenti è l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, che per un errato atteggiamento appare quasi ‘giustificato’ se utilizzato per motivi di lavoro.

I NUMERI L’Istat, nel 2017, ha contato in Emilia-Romagna 17.362 (-0,3%) incidenti stradali che hanno causato la morte di 378 persone (+23%) e il ferimento di altre 23.500 (-0,4%). Tendenze che si riscontrano anche nel Comune di Rimini (22 morti nel 2017 contro i 19 del 2016), dove nel 2017 si sono verificati 1.720 incidenti.

Il costo sociale degli incidenti stradali è elevatissimo: a livello nazionale è stato nel 2017 di oltre 17 miliardi di euro (287,8 euro pro capite) e di 1.751 milioni di euro (393,5 euro pro capite) in Emilia-Romagna.

La prevenzione mitiga questo rischio e può articolarsi su diversi piani: quello della sensibilizzazione, quello del controllo e valutazione dei mezzi di trasporto e quello della formazione e addestramento.

I LAVORI A disposizione, 90 turni di prova in auto, 20 in moto, 20 con veicoli industriali e 6 con veicoli modificati per consentirne l’utilizzo a persone disabili, grazie alla collaborazione di GuidarePilotare con BMW Italia. Le tre vetture sono dotate di dispositivi di guida a controllo elettronico e nei corsi l'integrazione è totale, prevedendo l'inserimento delle diverse identità – normodotati e disabili – in un unico contesto inclusivo, all'interno del quale non è presente alcuna differenziazione.

IL TARGET In generale, Io lavoro e Guido Sicuro si rivolge a lavoratori/guidatori di auto e veicoli commerciali (sino a 35 quintali) dotati di patente di guida di tipo B, a lavoratori/guidatori di veicoli a due ruote dotati di parente di guida idonea alla conduzione di veicoli di cilindrata 50cc e 125 cc, a guidatori di veicoli industriali (oltre i 35 quintali) dotati di patente di guida di tipo C/E e a lavoratori/ guidatori con disabilità motoria dotati di patente di guida di tipo B.

DOVE E COME La manifestazione si svolge nell’ambito di Misano World Circuit, infrastruttura dotata di spazi e dotazioni che consentono di proporre piste in grado di replicare le medesime situazioni di rischio della strada, un vero e proprio contenitore in grado di sperimentare tecnologia e sicurezza.

La Press Room di MWC ospiterà le lezioni teoriche, mentre in paddock e pista handling, con la collaborazione della scuola GuidarePilotare di Siegfried Stohr, i partecipanti potranno sperimentare direttamente le avvertenze e i comportamenti utili ad una guida sicura. Per i veicoli industriali anche un percorso su strada.