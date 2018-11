Ex spogliatoio tennis al parco Marecchia rifugio di senzatetto, effettuato lo sgombero

Attualità

Rimini

| 14:16 - 30 Novembre 2018

Sono intervenuti nella mattinata e dopo aver sgomberato i locali fatiscenti utilizzati come spogliatoio al servizio del campo da tennis di Parco Marecchia, gli operatori della Polizia municipale hanno provveduto a far chiudere con una nuova muratura gli accessi della struttura e a farne sgomberare i rifiuti che sono stati smaltiti dagli operatori di Hera.

Un intervento di ripristino igienico ambientale che ha previsto anche la presa in carico del cittadino russo che vi aveva trovato rifugio affidandolo alle cure dei servizi che hanno trovato una nuova soluzione d’accoglienza presso una delle strutture assistenziali di volontariato.