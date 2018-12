DIRETTA TESTUALE Serie C: Fano - Rimini LIVE dalle 18.30

Sport

Rimini

| 17:18 - 01 Dicembre 2018

PARZIALE 1-0

MARCATORI: Celli al 17' s.t.

FANO (5-3-2): Voltolini; Vitturini, Sosa, Celli, Magli, Diallo (dal 42' s.t. Konate); Selasi, Lazzari, Lulli; Ferrante, Filippini.

In panchina: Sarr, Maloku, Tascone, Fioretti, Mancini, Camilloni, Ndiaye, Scimia, Cernaz, Morselli, Setola.

Allenatore: Epifani.

RIMINI (4-4-1-1) Scotti; Venturini (dal 33' s.t. Bandini), Brighi, Ferrani, Petti; Simoncelli (dal 33' s.t. Badjie), Montanari, Danso (dal 30' p.t. Variola, dal 41' s.t. Cicarevic), Guiebre (dal 33' s.t. Buonaventura); Candido; Volpe.

In panchina: Nava, Alimi, Arlotti, Viti, Marchetti, Cecconi, Cavallari,.

Allenatore: Acori.

ARBITRO: Natilla di Molfetta (Di Monte di Chieti - Bahri di Sassari).

AMMONITI: Lazzari, Ferrani, Ndiye dalla panchina, Guiebre



Inizio gara ore 18.30



1': Appena iniziata la gara, l'arbitro è costretto a fermarla perché il biancorosso Danso rimane a terra nella trequarti offensiva: entrano i sanitari, ma nulla di grave per il centrocampista di Acori.

10': Il primo corner è per i padroni di caso: Danso fa buona guardia e manda a vuoto Lazzari sul primo palo. Si riparte da Scotti.

12': Azione in velocità del Rimini che mette in difficoltà la difesa granata: il portiere si salva mandano in fallo laterale prima dell'arrivo di Volpe.

16': Lulli arriva in corsa in piena area ma colpisce male il pallone e la sfera finisce abbonadantemente a lato.

24': Secondo angolo del Fano e grande occasione. Cross dalla bandiera di Lazzari per la testa di Sosa che chiama Scotti alla parata in tuffo.

26': Guiebre risponde subito con una sassata dal vertice sinistro con la palla che esce di poco dal primo palo difeso da Voltolini.

30': Ancora corner per il Fano. mprobabile rovesciata sul secondo palo di Sosa, con la palla che si impenna e la difesa biancorossa può chiudere.

30': Cambio nel Rimini: Danso non ce la fa. Al suo posto Variola.

32': Ancora Sosa pericoloso di testa cercando l'angolino basso alla sinistra di Scotti. Il portiere biancorosso ci arriva e mette in corner.

33': Il primo coner del Rimini arriva sulla deviazione di un difesore sulla punizione battuta da Candido dalla destra.

37': Candido si fa pericoloso ancora su punizione, questa volta centrando l'incrocio dei pali dal vertice sinistro, con la palla che rimbalza sul sette e si impenna finendo alto.

39': Bel cross di Simoncelli, servito da un'apertura di Variola, con Volpe che non ci arriva per un soffio (ma fa anche fallo). Niente di fatto.

45': L'arbitro concede 1 minuto di recupero nel primo tempo.

46': Brividi per il Rimini nel finale, con una deviazione di Brighi su un diagonale dalla destra che mette in controtempo Scotti, ma la palla esce di poco dallo specchio della porta.

46': Il primo tempo finisce a reti inviolate.

-------------------------------------------------------

1': Si ricomincia con gli stessi 22 in campo.

3': Ammonito Lazzari per un fallo sulla fascia su Montanari.

8': Guiebre dalla lunga distanza sfiora il palo alla sinistra di Voltolini.

9': Super Scotti salva il risultato con uno spettacolare volo a togliere da sotto la traversa il tiro di Ferrante dal limite sinistro. E' corner per il Fano.

12': Guiebre nonostante la botta presa al piede riesce a liberarsi di tre uomini, serve Petti sull'out di sinistra, ottimo cross per la testa di Candido che entra bene sul primo palo ma non centra lo specchio della porta. Palla a lato.

14': Ammonito Ferrani per un fallo su Filippini.

17': FANO IN VANTAGGIO. Non basta la grande parata di Scotti sulla punizione dalla trequarti sinistra toccata di testa da Venturini: la difesa biancorossa si impappina davanti alla riga di porta senza riuscire a rinviare e Celli ne approfitta per toccare in rete.

27': Ammonito Guiebre.

31': Scotti ancora protagonista per chiudere sul primo palo un tiro-cross dall'out di destra. Corner senza conseguenza.

33': Tre cambi per il Rimini: Badjie per Simoncelli, Bandini per Venturini e Buonaventura per Guiebre.

34': Rischio autorete per il Fano sulla punizione di Candido da lla distanza. Voltolini blocca a terra l'errato retropassaggio dei compagni.

41': Variola chiede il cambio: al suo posto entra Cicarevic.

42': Arriva anche il primo cambio nel Fano: Konate entra per Diallo.