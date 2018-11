Adeguamento normative antincendio, interventi in 20 scuole riminesi finanziati dallo Stato

Attualità

Rimini

12:54 - 30 Novembre 2018

Il Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, ha firmato il decreto n. 108 del 29/11/2018 con cui viene approvato il “Piano provinciale degli interventi in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - triennio 2019/2021 (in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1915/2018). Il finanziamento ministeriale previsto è pari a circa 632 mila euro per la Provincia di Rimini ed è rivolto all’adeguamento alla normativa antincendio delle sue scuole.





IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SANTI. “Si tratta di un finanziamento molto importante per il miglioramento della messa in sicurezza del nostro sistema scolastico anche se ancora non ufficiale poiché per la certezza occorrono alcuni passaggi amministrativi a livello regionale e nazionale. Noi abbiamo fatto la pianificazione triennale 2019/21 sulla base di quanto richiesto dalla DGR 1915-18, coinvolgendo tutti i Comuni. Abbiamo così elaborato una graduatoria in base alle richieste pervenute dagli stessi. Tutto ciò premesso, alle scuole superiori di competenza provinciale dovrebbero andare circa 252 mila euro (il 40% del budget) e alle scuole del primo ciclo di competenza dei Comuni circa 380 mila euro (il restante 60% del budget). Considerata la disponibilità finanziaria di 632 mila euro, dovremmo riuscire a finanziare almeno i primi 20 interventi, mentre gli altri rimarranno in graduatoria per eventuali ulteriori assegnazioni, sulle quali siamo ottimisti.”