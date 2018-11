Tennis Viserba ricevuto in Comune a Rimini dopo la promozione in Serie B maschile

Sport

Rimini

| 12:49 - 30 Novembre 2018

Venerdì mattina l'assessore allo sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini, ha ricevuto nella Residenza Comunale gli atleti e i dirigenti del Tennis Viserba, da poco promosso in serie B maschile. Tra loro i giovani tennisti (età media 20 anni) Manuel Mazza, Alberto Bronzetti, Diego Zanni, Alessandro Canini, Francesco Giorgetti, i dirigenti Marco Paolini e Roberto Rinaldi, i maestri Marco Mazza e Luca Gasperini.





LE PAROLE DELL'ASS.BRASINI. “In questa promozione c'è l'orgoglio di tutta la città. Un circolo che, sia a livello tecnico che a livello di impianto, è all'avanguardia, con tecnici preparati e strutture all'altezza. Condizioni che creano i presupposti per far crescere atleti come quelli che abbiamo qui e che ci hanno portato a queste soddisfazioni. Un circolo di quartiere che rappresenta al meglio sia l'aspetto agonistico che quello associativo di questa importante realtà riminese”





IL COMMENTO DEL VICE PRESIDENTE TENNIS VISERBA ROBERTO RINALDI. “Questo storico risultato è per tutti noi un punto di partenza. C'è l'ambizione e il sogno di fare anche il grande salto nella massima serie. Sono tutti ragazzi riminesi, che vivono a Viserba .Il nostro vuole essere un progetto che premia i ragazzi che si impegnano e che, coinvolgendo molte realtà del territorio, fa crescere tutta la città”.