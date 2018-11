A Bellaria si accendono le luminarie di Natale, al via poi il grande calendario di eventi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:36 - 30 Novembre 2018

Bellaria Igea Marina è pronta a entrare a pieno nel clima delle festività di fine anno, con l’accensione di tutte le luminarie natalizie allestite in città, in programma sabato 1^ dicembre.





Un appuntamento che simbolicamente dà il via alle feste di dicembre e di gennaio, dopo l’accensione delle prime luminarie avvenuta lungo viale Paolo Guidi e vie limitrofe (sabato 24 novembre), grazie alla bella iniziativa dei commercianti dell’Isola dei Platani che ha trovato il sostegno dell’Amministrazione Comunale.





L’accensione delle luminarie di domani anticipa a sua volta di una settimana l’inizio del calendario di appuntamenti definito dalla stessa Amministrazione, di concerto con Fondazione Verdeblu. Sabato 8 dicembre, infatti, apriranno i battenti tra gli altri il grande villaggio di Natale allestito lungo viale Paolo Guidi e piazza Matteotti, che ospiterà attrazioni di ogni tipo dedicate ai più piccoli, ed il suggestivo Presepe di Sabbia realizzato sulla spiaggia di Igea Marina; lo stesso giorno, saranno anche svelati i numerosi presepi nei tini che, come da tradizione, costelleranno durante le festività i viali principali di Bellaria e Igea Marina.





Seguirà poi un mese di appuntamenti da non perdere, in cui alla magia dei presepi, al villaggio degli elfi e alle occasioni di intrattenimento per bambini e famiglie, si uniranno i tanti spettacoli, la musica live, gli eventi clou in compagnia degli youtuber più famosi e la tre giorni del Bellaria Film Festival, fino alla grande kermesse di Capodanno al Palacongressi: appuntamento a ingresso gratuito da non perdere, per salutare l’arrivo del 2019 insieme a Baby K, Enrico Ruggeri e Federico Angelucci, fresco vincitore del programma Rai “Tale e quale show 2018”.