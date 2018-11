Cronaca

Rimini

| 12:16 - 30 Novembre 2018

Incidente stradale venerdì mattina a Rivabella. Forse una precedenza non data ha provocato lo scontro tra Nissan Micra e una Toyota Corolla. E' successo in via Timavo angolo via Palmanova. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dal lato passeggero della Micra, una 74enne rimasta incastrata, che è stata poi affidata alle cure del personale del 118.