Torna al Palacongressi di Rimini "CosmoSenior", il summit italiano sulla terza età





10:57 - 30 Novembre 2018

Il 35,4% della popolazione italiana è oggi over 55. Cifra destinata a crescere ancora nei prossimi anni in un Paese ormai a “natalità 0”, dove i giovani trovano sempre più difficoltà a costruire un proprio nucleo familiare. Alle nuove e importanti tematiche della terza età sono dedicati la VII edizione del “Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute” e “CosmoSenior”, in programma per il quarto anno consecutivo da venerdì al 2 dicembre, nella sale del Palacongressi riminese di Italian Exhibition Group.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con lo stesso Italian Exhibition Group, vedrà protagonisti 6mila delegati di “Senior Italia - FederAnziani” e 2.000 esperti, tra medici di medicina generale, rappresentanti delle società scientifiche, della filiera sanitaria, delle istituzioni nazionali e locali. Focus del congresso, il tema della prevenzione sanitaria e sociale in età senior, per migliorare qualità della vita, ottimizzare le possibilità di cura e garantire la sostenibilità del sistema sanitario e di welfare.

La manifestazione chiude un novembre che ha annoverato importanti eventi e manifestazioni. Tra questi sono ricordare i due giorni del “XXVIII Congresso Nazionale AIRO - Associazione Italiana Radioterapia Oncologica” (2/4 novembre), le 1.200 presenze del corso sul sistema di allenamento femminile “X WOMAN”, le 4.800 del “Corso Biutop 2018” e i 1.000 partecipanti al “55° Congresso Nazionale SIR - Società Italiana Reumatologia”, svoltosi nel fine settimana del 21/ 24 novembre.

Mentre, musica e solidarietà hanno trovato spazio (il 25 novembre) con la 7^ edizione del “Concerto per la Vita”. Nella sala anfiteatro del Palas, trasformata come da tradizione in un perfetto auditorium, la soprano Gladys Rossi, il baritono Maurizio Leoni ed il pianista Davide Cavalli hanno interpretato brani tratti da opere di Verdi, Donizetti e Puccini. Il concerto è stato promosso dai Rotary Club territoriali per raccogliere fondi per la ricerca su Corea di Huntington e malattie genetiche.